«كاميرا دوت الخليج» تدخل منزل كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - بعد عشر سنوات من البحث والتنقيب وقبيل شعورهم باليأس والكف عن البحث عن القناع الذهبى وصاحب المقبرة الملك الصغير "توت عنخ آمون"، نجح هوارد كارتر يوم 4 نوفمبر م عام 1922 من الكشف عن سلالم مقبرة توت عنخ آمون ليعود الأمل الذى فقده العاملون معه من مصريين وأجانب والعمل مرة اخرى لخروج الملك الصغير للنور والكشف عنه.





100 عام على اكتشاف المقبرة

وتحتفل مصر غدًا والأقصر خاصة بمرور "100 عام" على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وفى جولة قامت بها عدسة "دوت الخليج" داخل بيت هاورد كارتر بالبر الغربى غرب الأقصر، سنشاهد مقتنيات مكتشف المقبرة ومنزله الذى يحتوى على غرفتين واستديو تحميض صور وغرفة طعام.

ترميم بيت كارتر

مشروع ترميم "بيت كارتر" جرى الشروع فيه فى الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2022، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة عائلة أدينا لى سيفين وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، وبهذه المناسبة سيستضيف مركز البحوث الأمريكى حفل افتتاح فى بيت كارتر فى 4 نوفمبر 2022 للاحتفال بإعادة افتتاحه رسميا للجمهور بعد ترميمه وتطويره.

المقبرة مزار سياحى

وقال الدكتور فتحى ياسين، مدير آثار مصر العليا، إن العالم البريطانى "هوارد كارتر" يظل شاهدًا على تاريخ مقبرة الملك توت عنخ آمون وأعمال اكتشاف الكنوز الفرعونية بجبال البر الغربى، حيث يعتبر منزل هوارد كارتر هو استراحة كانت معدة له فى البر الغربى لمتابعة العمل فى اكتشاف التاريخ الفرعونى، وأصبحت حاليا مزار سياحى لمختلف السياح الأجانب والمصريين خلال تواجدهم بالبر الغربى.

ماذا يوجد داخل المنزل؟

ويوجد فى مدخل المنزل ما يشبه انتريه حديث فى مصطبة بمواجهة باب المنزل وبداخلها صورة لـ"اللورد كرنارفون" ممول حملة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وكذلك عشرات الصور للعالم البريطانى ومجموعة من الأهالى وعمال الحفائر فى البر الغربى خلال العمل فى اكتشاف المقبرة التاريخية للملك الصغير.

حديقة المنزل

وأضاف الدكتور فتحى ياسين، أن المنزل يضم ممرًا يؤدى للغرف الداخلية فتوجد غرفة بها نافذة تطل على حديقة المبنى الخلفية وبداخلها دولاب للملابس وسرير بالطراز القديم ذات الناموسية وكرسى وراديو وغيرها من المقتنيات التاريخية بمنزل كارتر، وكذلك يوجد داخل المنزل غرفة المكتب الخاصة بالعالم البريطانى التى كان يجهز العمل داخلها ويتشاور مع قيادات العمل للبدء فى الحفر وكيفية نقل المقتنيات من داخل لخارج المقبرة، ويوجد بالغرفة آلة كاتبة قديمة كان يستخدمها العالم البريطانى فى كتابة الرسائل والخطابات المختلفة، وجهاز جرامافون وعدد من الأسطوانات للموسيقى التى كان يستمع إليها العالم البريطانى ومقاعد بمحيط المكتب وشماعة للملابس وقبعات وعصا كارتر الشهيرة، وبجانب مكتبة توجد غرفة لإلقاء المحاضرات والتى كان يتناقش فيها مع مختلف العلماء المرافقين له بالحملات لمتابعة كل جديد فى خطط العمل والحفائر المختلفة.