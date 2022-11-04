أشهر ملوك الفراعنة.. جولة افتراضية بقاعة توت بالمتحف المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - هل شاهدت القناع الذهبى للملك توت عنخ آمون من قبل؟ وماذا عن بقية محتويات مقبرته التى حفظت أسراره آلاف السنين حتى اكتشفت عام 1922، إذا كنت ذهبت لزيارة قاعة العرض المتحفى لمحتويات مقبرة الملك توت عنخ آمون من قبل أو لا، بإمكانك الآن زيارتها دون أن تتحرك من مكانك.





ويمكن الاستمتاع بالجولة الافتراضية التى أتاحتها وزارة السياحة والآثار لقاعة العرض المتحفى لقطع الملك الصغير توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بالتحرير من هنا.

وكان العالم على موعد مع واحد من أهم الاكتشافات الأثرية فى التاريخ، بعدما عثر الأثرى الانجليزى هوارد كارتر على مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، والتى كانت مكونة من 4 حجرات محفورة فى الصخر مخبأة تحت صخور وادى الملوك بمدينة الأقصر وبها ما يزيد على 5000 قطعة أثرية رائعة، كانت شاهدة على حياة وموت الملك الصغير.

وكانت المقبرة تضم العديد من القطع التى استخدمها الملك أثناء حياته، وبعضها تم صنعه لتدفن معه؛ لتكون شاهداً على الإتقان الذى وصل له صناع هذه الفترة وعلى الثروة والعظمة التى قدمتها الحضارة المصرية.

وتوت عنخ آمون هو ابن الملك إخناتون، ورث عرش أباه وهو فى سن التاسعة، عقب فترة الاضطراب الدينى الكبيرة فى عصر العمارنة، وكان اسمه فى البداية "توت عنخ آتون"، لكنه فى بداية حكمه أعاد القوة والثروة لآمون رع إله الدولة الرئيسى، وصار "توت عنخ آمون"، وتزوج من "عنخ إس إن آمون"، الابنة الثالثة لإخناتون من زوجته الرئيسية نفرتيتى.

وأسفرت الأشعة المقطعية التى أجريت لمومياء توت عنخ آمون حديثا، نتائج جديدة ومثيرة حول أسلوب تحنيط المومياء، إذ كشفت أنه كان فى الـ19 من عمره عندما توفى إلا ان سبب الوفاة لا يزال غامضا.

وفى عام 1934، تم تسجيل آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بالتحرير، وكان القناع الذهبى هو القطعة التاسعة التى تم تسجيلها فى آثار توت عنخ آمون فى المتحف.

وبإمكانك مشاهدة جانب من كنوز الملك الذهبى، من خلال الجولة الافتراضية التى أعدتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة Virtual Mid East، وعلى رأسها القناع الذهبى، أحد أيقونات الآثار المصرية وأكثرها شهرة حول العالم.