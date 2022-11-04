5 قطع من مقتنيات توت عنخ آمون تكشف خبايا الملك الصبى (صور)

جدة - نرمين السيد - فى مقبرة الملك توت عنخ آمون، التى نحتفل هذه الأيام بمرور 100 عام على اكتشافها، العديد من المقتنيات المبهرة، التى تكشف خبايا الملك الصبى، ومن بين هذه المقتنيات 5 قطع يأتى الناس إليها من كل فج من بقاع الأرض نرصدها فيما يلى:





1- كأس الأمنيات

الكأس مصنوع من الألباستر «المرمر المصرى» وعُثر عليه عند مدخل المقبرة، ونُحت على هيئة زهرة متفتحة من اللوتس وتحيط بها البراعم الصغيرة التى تشكل مقبض الكأس، وتنتهى من أسفل بعلامة يعلوها ضفدع صغير كرمز لسنوات الملك الحاكم.

ويوجد فى وسط الكأس، إطار مربع الشكل من اللون الأزرق بداخله نقش يسجل ألقاب الملك، وكذلك حول فوهة الكأس نقوش تسجل الأمنيات الطيبة مثل العيش لملايين السنين والأمنيات بالسعادة، لذا يُعرف هذا الكأس كما سماه هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون بـ«كأس الأمنيات».

2- رأس اللوتس

هى إحدى أهم القطع الأثرية التى عُثر عليها بمقبرة توت عنخ آمون، وهى عبارة عن رأس خشبى يُمثل الملك فى هيئة المعبود نفرتوم.

وعُرفت القطعة باسم «رأس اللوتس»، فهى تعلو زهرة لوتس زرقاء، ولارتباط الزهور التى تتفتح عند شروق الشمس وتُغلق عند غروبها بالولادة من جديد، فكان هذا الرأس رمزاً لإعادة إحياء وولادة الملك.

3- كرسى العرش الذهبى

هى إحدى أهم وأشهر القطع التى عُثر عليها فى مقبرة الملك توت عنخ آمون، وصُنع هذا الكرسى من الخشب المذهب والمزين بالزجاج الملون والأحجار شبه الكريمة.

ويتميز بمنظر رائع صُور على ظهره، يظهر فيه الزوجان الملكيان تحت أشعة الشمس، ويجلس توت عنخ آمون على عرشه ويرتدى تاجًا وقلادة ومجوهرات، وتظهر زوجته عنخ-إس-إن-آمون واقفة، تقوم بوضع العطر على جسد زوجها، وترتدى أيضا تاجا وقلادة ومجوهرات.

4- حلق الملك توت

من بين مقتنيات المقبرة الشهيرة، حلق الملك توت عنخ آمون، ويظهر براعة تصميم هذا الحلق (القراط) مهارة الفنان المصرى القديم.

ويمكن وصفها بأن لها شكل دائرى ذهبى محاط بالخرز، ويوجد بمنتصفها تمثيل صغير للملك بين حيتا كوبرا يعلو رأسيهما قرص الشمس، يتدلى من القرط ستة خيوط من الخرز لإكمال الشكل الجمالى للقطعة.

5- صندوق الصيد

صندوق الصيد هو أحد أعظم الكنوز الفنية بالمقبرة، وفقا لرأى المكتشف هوارد كارتر، فى تدويناته حول المقتنيات. وكان هذا الصندوق يحتوى على ملابس للملك، وقد تم تزيينه بمناظر للملك توت عنخ آمون وهو يهزم الأعداء ويطارد الحيوانات مثل الأسود والغزلان.