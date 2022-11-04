مغامر مصرى يحقق رقما قياسيا فى موسوعة «جينيس»

جدة - نرمين السيد - ونجح على عبده، فى تسجيل رقما قياسيا بعد قطعه مسافة تخطت الـ9 آلاف كيلو متر خلال 22 يوما من انطلاق مبادراته، ولم يتبق من الرحلة سوى حوالى 2000 كم لكى يحقق الرقم القياسى الثانى خلال الرحلة لأطول رحلة فى العالم على دراجة كهربائية.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعى بالتغيرات المناخية والترويج لمؤتمر المناخ "COP 27"، وتوثيق أثر تغير المناخ على حياة المصريين، فضلا عن تشجيع الشباب على المشاركة فى الأنشطة والمبادرات المختلفة للتصدى لتغير المناخ.

وقال عبده، إنه يعمل حاليا على استكمال الرحلة من أجل كسر الرقم العالمى لأطول رحلة على دراجة كهربائية فى العالم بطول 12 ألفا و300 كيلو متر، وصولا فى النهاية إلى مدينة شرم الشيخ، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ COP 27، لعرض تجربته أمام مصر والعالم.

وأضاف عبده أن المبادرة حققت الكثير من أهدافها، وعلى رأسها مقابلة الأشخاص الذين وقعوا ضحية التغيرات المناخية، وتجميع قصصهم لسردها خلال مؤتمر قمة المناخ، فضلا عن أنه استطاع تسليط الضوء على عدد من المشروعات والتجارب الناجحة فى التصدى للتغيرات المناخية، عبر زيارته لعدة مشاريع تعمل على توفير الطاقة النظيفة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ومحطات توليد طاقة الرياح بالبحر الأحمر والسد العالى.

وأوضح عبده، أنه قام أيضا خلال رحلته بزيارة منطقة الغابة الشجرية فى الأقصر، والتى تعد أكبر غابة شجرية فى مصر، وتزرع على مساحة تفوق الـ 750 فدانا شرق المحافظة، تلك الغابة تمتص كمية ضخمة من الكربون، ويتم الاستفادة منها فى توفير الأخشاب، فضلا عن بذورها التى يستخلص منها الزيوت وتستخدم فى الصناعات المختلفة.

كما حرص عبده، على زيارة محطة تحلية مياه البحر بالرميلة، والتى تعد من أهم مصادر مياه الشرب فى محافظة مطروح وغيرها من المشاريع الهامة.

وأكد عبده أن واحدة من الصعوبات التى واجهت تحقيق الرقم القياسى الأول من الرحلة، هى عدم توافر محطات الشحن فى المحافظات، وهو ما تغلب عليه عبده وفريقه من خلال الشحن خلال فترات الراحة فقط والقيادة باقى الوقت، فضلا عن الظروف الجوية القاسية وتقلبات الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التى واجهها خلال الرحلة.

وامتدت "الرحلة إلى قمة المناخ Cop27" على مدار 30 يوما بدءا من 10 أكتوبر الماضى، وتشمل المرور على جميع محافظات مصر، حيث انطلقت من محافظة القاهرة وتوقفت فى معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان لتوجيه رسالة للعالم على الاتحاد مرة أخرى لإنقاذ المدن المهددة بالغرق مثلما اتحدوا لإنقاذ معبد أبو سمبل من قبل، ثم توجهت إلى مدينة أسوان مرورا بمحافظات الأقصر وقنا ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأيضا محافظات الساحل الشمالى حتى السلوم وسيوة والواحات البحرية وغيرها من المحافظات ثم سيناء، وصولا فى النهاية إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن رحلات على عبده بالدراجات النارية بدأت منذ عام 2013، زار خلالها جميع محافظات مصر، وفى عام 2016 سجل أول رقم قياسى فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول رحلة داخل دولة خلال 7 أيام، وقطع من خلالها ما يقرب من 6000 كيلو مترات، حيث استطاع أن يجوب مصر كلها خلال 7 أيام وذلك للترويج للسياحة والهوية المصرية.

أطول سلسلة من محصول التمور استعدادا لدخول جينيس فى مصر

وسجل رقم قياسى عام 2017 وآخر عام 2021 على دراجة كهربائية فى مدينة العلمين الجديدة، لترويج أهداف التنمية المستدامة ووسائل النقل المستدامة بهدف خفض الانبعاثات.