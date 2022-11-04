أشهر 4 أطباق نباتية عربية تتصدر قائمة «Taste Atlas»

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القائمة 10 أطباق من حول العالم، وحصد طبق المحمرة السورى المركز الأول، وفى المراكز الرابعة والخامسة والسادسة 3 أطباق نباتية هى: "الحمص، الفتوش، وبابا غنوج".

كما حصد المركز الثانى طبق زيتون بارفردة الإيرانى، والثالث طبق البدريجانى الجورجى، وفى المرتبة السابعة طبيق اللوبيو الجورجى، وفى المرتبة الثامنة طبيق بيستو الأسبانى، وفى التاسعة أروز روجو المكسيسى، وفى المرتبة العاشرة ميزال باف الهندى.