تقرير: واتساب يعمل على ميزة تحرير الرسائل المرسلة

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جدة - نرمين السيد - وفقًا لموقع "WABetaInfo" وهو بوابة معلومات "واتساب"، التى أبلغت عن التطوير، ستوفر المنصة المملوكة لشركة ميتا، ميزة التحديث المستقبلى لخدمة المراسلة على نظام iOS.
وكتب "WABetaInfo" عبر حسابه الرمى فى "تويتر": "يعمل واتساب على تحرير الرسائل، من أجل تحديث مستقبلى للتطبيق".
وكما هو موضح فى لقطة الشاشة أعلاه، سيظهر خيار تحرير الرسالة فى قائمة السياق عند إصدارها.
الرسالة التى تم تحريرها ستحمل التسمية "محررة"، ولكنه لا يمكن للمستخدم إجراء أى تغييرات عليها بعد بعد 15 دقيقة من إرسالها، كما أنه فى الوقت الحالى، سيتمكن المستخدمون من تحرير الرسائل النصية فقط.
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