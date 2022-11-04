اليوم.. ظاهرة فلكية بديعة فى سماء مصر والوطن العربى

جدة - نرمين السيد - تشهد السماء فى مصر والوطن العربى اليوم الجمعة ذروة زخة "شهب الثوريات"، وهى زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالى عشرة شهب فى الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع.





وقال أستاذ الفلك بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس - فى تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن القمر شبه الكامل سيحجب الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها، مؤكدا أنه يمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب.

وأضاف أن شهب الثوريات تنتج من حبيبات الغبار التى يخلفها الكويكب (2004 - TG10)، وأيضًا من مخلفات المذنب (2P-Encke)، وتستمر هذه الزخة من 7 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر الجارى.

وحول أسباب ظهور الشهب، أوضح أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كم وتظهر لنا كشريط من الضوء، وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وأكد أن ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور أشرف تادرس أن السماء ستشهد غدًا أيضا ظاهرة اقتران للقمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) عند دخول الليل فى هذا اليوم وحتى غروبهما الساعة 2:45 فجر اليوم التالى.