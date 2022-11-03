بناء على طلب الملايين.. ميزة جديدة فى WhatsApp

جدة - نرمين السيد - وتظهر دائما حالة "آخر ظهور" لجميع جهات الاتصال على WhatsApp، لإجراء محادثة مع الآخرين، حيث تعلم هذه الخاصية المزيد من الأشخاص بحالة اتصال أصدقائهم على واتساب، ووقت فتح جهة الاتصال مؤخرا ومتى كان نشطا على التطبيق آخر مرة.‏

وأضاف "واتس آب" خيار للخصوصية جديد يسمى "جهات الاتصال الخاصة بى باستثناء..."، والذى يتيح لأكثر من مليارى شخصا بالخدمة تقييد جهات اتصال محددة حتى لا يروا متى كانت آخر مرة نشطة فيها على شبكة المراسلة.

يذكر أن واتساب، فى السابق كان يتيح لمستخدميه تعطيل حالة آخر ظهور لك حتى لا تتمكن جهات الاتصال الأخرى من رؤية آخر مرة كنت فيها متصلا بالإنترنت، ولكن خيارات الإعداد كانت مقصورة على "الجميع" و"جهات اتصالى" و"لا أحد"، ولم يكن هناك طريقة لعمل استثناءات لجهات الاتصال الفردية.