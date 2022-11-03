مبادرة المتحدة للطفل.. شجع ابنك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشجيع الطفل على إنجاز المهام، وتحقيق الإنجازات حتى لو كانت بسيطة، أمر بالغ الأهمية، وضرورى فى هذه المرحلة المهمة من حياته.



جدة - نرمين السيد - تشجيع الطفل على إنجاز المهام، وتحقيق الإنجازات حتى لو كانت بسيطة، أمر بالغ الأهمية، وضرورى فى هذه المرحلة المهمة من حياته. وتزامنا مع المبادرة التى أطلقتها الشركة المتحدة للطفل، يرصد "دوت الخليج" أبرز فوائد تشجيع الطفل.

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