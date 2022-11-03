LONGI تقدم وحداتها الجديدة Hi-MO 6 إلى سوق DG العالمى

جدة - نرمين السيد - قدمت شركة تصنيع تكنولوجيا الطاقة الشمسية الرائدة عالميا LONGI هاى- إم أو 6، أول وحدة لها مصممة حصريا لسوق المستهلكين الموزعين عالميا. باستخدام تقنية خلايا HPBC عالية الكفاءة من LONGi، يحقق Hi-MO 6 أقصى قدر من الكفاءة بنسبة 22.8% فى الإنتاج الضخم. صمم جهاز Hi-MO 6 لتلبية احتياجات العملاء المتنوعين، ويوفر كفاءة وسلامة وجمالية فائقة.





تعزيز كفاءة توليد الطاقة من خلال الابتكار التكنولوجى

HPBC (اتصال خلفى هجين) هو جيل جديد من تكنولوجيا الخلايا الشمسية عالية الكفاءة التى هى فريدة من نوعها فى تصميمها الأمامى الخالى من الأشرطة. يمكن أن تحسن تقنية خلية HPBC بشكل كبير من قدرة الخلية على امتصاص الضوء والتحويل الكهروضوئى من خلال ضبط البنية الداخلية للخلية، وبالتالى يمكن أن تزيد من قدرة الخرج للوحدة بشكل فعال. يمكن أن تولد الوحدات المجهزة بتقنية خلايا HPBC حجما أكبر من الطاقة فى ظل ظروف درجات الحرارة العالية والإشعاع المنخفض كما تتمتع بأداء فائق لتدهور الطاقة. فى محاكاة توليد الطاقة العالمية، أظهرت وحدات Hi-MO 6 ميزة توليد طاقة كبيرة على منتجات PERC بمتوسط زيادة فى توليد الطاقة تصل إلى 10% فى السيناريوهات النموذجية.



وعند تطوير الحلول الكهروضوئية للتطبيقات السكنية والتجارية، يسعى فريق البحث والتطوير التابع لشركة لونجى إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والموثوقية. هذا التصميم التكنولوجى الثورى، جنبا إلى جنب مع جودة دورة حياة LONGI، يجعل جهاز Hi-MO 6 واحدا من أكثر الوحدات الكهروضوئية موثوقية فى السوق، ويستخدم جهاز Hi-MO 6 تقنية اللحام بالتلامس الخلفى، والتى تستخدم هيكل اللحام بخط واحد بدلا من الهيكل التقليدى على شكل Z لتعزيز مقاومة الوحدة للتكسير. هذا التصميم التكنولوجى الثورى، جنبا إلى جنب مع جودة دورة حياة LONGI، يجعل جهاز Hi-MO 6 واحدا من أكثر الوحدات الكهروضوئية موثوقية فى السوق.

جلب التكنولوجيا الفولطاضوئية والجماليات المعمارية إلى تطبيقات متنوعة

ويتضمن جهاز Hi-MO 6 أربع سلاسل - المستكشف والعلمى والحارس والفنان - وكلها فى الحجم القياسى M10 (182 مم) وتتوفر بأنواع 72c و66c و60c و54c. تستحضر الجاذبية الجمالية للوحدة النمط البسيط للتصميم الصناعى الحديث وتكمل بشكل طبيعى مجموعة واسعة من سيناريوهات التطبيق.

بالنسبة للتطبيقات فى القطاعات ذات الاحتياجات الأمنية والاستخباراتية المتزايدة، يوفر Hi-MO 6 أيضا خيار زيادة تعزيز السلامة والتحسين من خلال التثبيت المسبق لـ Smart Optimizer. فى حالة فشل النظام الكهروضوئى أو تظليل الوحدة النمطية، يمكن مراقبة النظام الخلفى عن بعد وتحسينه فى الوقت الفعلى باستخدام التغذية المرتدة من "الدماغ الرقمى" للمحسن الذكى، مما يضمن سلامة محطة الطاقة مع زيادة خرج طاقة النظام إلى أقصى حد.



و"قادت LONGI تطوير الصناعة على مر السنين مع ابتكار تقنى عالى الجودة. وقد أسهمت الوحدات النموذجية الرئيسية لسلسلة " Hi-MO " فى تحسين هيكل الطاقة العالمى، علق نائب رئيس لونجى دينيس شى قائلا: " Hi-MO 6 هى خطوة قوية أخرى نحو تعزيز المساواة فى الطاقة".

و"تهدف LONGI إلى التعاون مع المزيد من الشركاء للمشاركة فى ثورة الطاقة الجديدة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة التى يمكن للجميع الوصول إليها على قدم المساواة، وتسريع تحول الطاقة فى كوكبنا وتنميتها ".

نبذة عن شركة لونجى (LONGi)

تأسست شركة لونجى (LONGi) فى عام 2000، وتهدف إلى تحقيق الريادة العالمية فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتركز على تزويد عملائها بمنتجات وخدمات متميزة تلبى احتياجاتهم لتمكينهم من التحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة.

وفى إطار مهمتها المتمثلة فى "تحقيق أفضل ما فى الطاقة الشمسية لبناء عالم أخضر'' كرست LONGi نفسها للابتكار التكنولوجى وأنشأت خمسة قطاعات أعمال، تغطى خلايا ووحدات رقائق السيليكون الأحادية، وحلول الطاقة الشمسية التجارية والصناعية الموزعة، وحلول الطاقة الخضراء ومعدات الهيدروجين. وقد طورت الشركة من حلولها وإمكانياتها لتوليد الطاقة الخضراء، كما تبنت فى الآونة الأخيرة منتجات وحلول الهيدروجين الأخضر لدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون.