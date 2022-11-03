أخلاقنا الجميلة.. الضمير والسلطة الذاتية للمبادئ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الضمير هو تعريف مختصر لقيم الإنسان، هو اليقظة الذاتية التى تجعل الشخص أكثر نزاهة، هو المسؤول عن تلقى المعطيات ثم يصدر القرار.



جدة - نرمين السيد - الضمير هو تعريف مختصر لقيم الإنسان، هو اليقظة الذاتية التى تجعل الشخص أكثر نزاهة، هو المسؤول عن تلقى المعطيات ثم يصدر القرار. وتزامنا مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، يسلط "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الضوء على الضمير.

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