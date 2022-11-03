مدينة يابانية تقوم بحيلة ذكية لـ مكافحة «نوم النواب»

جدة - نرمين السيد - لجأ المجلس المحلى بإحدى المدن اليابانية إلى بث جلساته على الهواء مباشرة بعد ورود أكثر من مائة شكوى من المواطنين حول نوم النواب خلال قراءتهم للكتب أثناء أحداث الجلسات.





وبدأ مجلس مدينة "إيشيكاوا" فى اليابان الواقعة بمقاطعة "شيبا" أمس الأربعاء، بث جلسته الافتتاحية عبر موقع "يوتيوب" وإظهار وجوه النواب الجالسين ومن يلقون الأسئلة بدلا عن التركيز على متحدثى المنصة فقط، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية. وأعرب رئيس المجلس ماتسوناجا أوسامى أن هذا الإجراء سيساعد النواب على اكتساب ثقة المواطنين مرة أخرى، كما عبر عدد من النواب عن ترحيبهم بهذا القرار الجديد.

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