«تيك توك» تتيح لموظفيها الوصول إلى بيانات المستخدمين فى هذه الدول

جدة - نرمين السيد - تعمل خدمة استضافة الفيديو القصيرة الشهيرة "تيك توك" على تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها لإبلاغ مستخدميها الأوروبيين أنه يمكن الوصول إلى بياناتهم من قبل الموظفين خارج القارة.





,سيتم نشر سياسة الخصوصية الخاصة بـ "تيك توك" فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البيانات فى 2 ديسمبر، وتنطبق على المستخدمين فى المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا.

تشمل البلدان التى يمكن من خلالها لموظفى "تيك توك" الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبية، الصين والبرازيل وكندا وكذلك الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث تقوم الشركة حاليًا بتخزين بيانات المستخدم الأوروبى.

قالت إيلين فوكس، رئيسة الخصوصية فى "تيك توك" فى أوروبا، فى بيان إن بعض الموظفين داخل الشركة سيُسمح لهم بالوصول إلى البيانات بسبب "الحاجة الواضحة للقيام بعملهم".

وأكدت فوكس أن إمكانية الوصول إلى البيانات ستخضع لـ "سلسلة من الضوابط الأمنية القوية وبروتوكولات الموافقة" وبما يتماشى مع الأساليب المعترف بها بموجب لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى.

وتابعت: "استنادًا إلى الحاجة الواضحة لأداء عملهم، وفقًا لسلسلة من ضوابط الأمان القوية وبروتوكولات الموافقة، وعن طريق الأساليب المعترف بها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، نسمح لبعض الموظفين داخل مجموعة شركاتنا الموجودة فى البرازيل، كندا، الصين واليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الوصول عن بعد إلى بيانات المستخدم الأوروبية".

أضافت المسؤولة التنفيذى فى "تيك توك" أن تحديث سياسة الخصوصية يوفر أيضًا معلومات حول الطرق المختلفة التى يمكن من خلالها جمع معلومات موقع المستخدم الأوروبى.

وواصلت "على سبيل المثال، عندما ينشئ المستخدمون مقطع فيديو، يمكنهم اختيار إضافة موقع يدويًا إلى مقطع الفيديو الخاص بهم، مثل مناطق الجذب السياحى أو نقاط الاهتمام الأخرى. بدلاً من ذلك، يمكنهم اختيار تشغيل خدمات الموقع لـ «تيك توك» ضمن إعدادات أجهزتهم للسماح لـ «تيك توك» بجمع معلومات الموقع من الجهاز"، مضيفة أن "تيك توك" لا يجمع معلومات دقيقة عن الموقع من المستخدمين فى أوروبا.

تحدث التغييرات على خلفية الضغط السياسى والتنظيمى على استخدام البيانات الناتجة عن التطبيق المملوك للصين.

وكان "تيك توك" قيد الفحص بسبب مخاوف من أن الجهات الفاعلة الصينية قد تستغل معلومات هؤلاء المستخدمين للتجسس أو لأغراض ضارة أخرى.