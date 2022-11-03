جدة - نرمين السيد - وأدخلت شركة جوجل زر "عدسة جوجل" إلى شريط البحث الشهير على صفحتها الرئيسية، ويعد ذلك ضرورى، بحسب راجان باتيل، نائب رئيس جوجل للهندسة والمسؤول عن البحث والعدسة.
وبالنقر على الزر المجازر لزر البحث الصوتى إلى البحث عن أى صورة باستخدام جوجل "Lens"، يمكنك أيضًا سحب صورة هنا أو تحميل ملف، والذى سينقل المستخدم إلى صفحة النتائج، وتتوفر أمامه أدوات المطابقة المرئية والترجمة والنصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تضيف ميزة البحث عن الصور «Lens» على صفحتها الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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