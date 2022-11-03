جوجل تضيف ميزة البحث عن الصور «Lens» على صفحتها الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وأدخلت شركة جوجل زر "عدسة جوجل" إلى شريط البحث الشهير على صفحتها الرئيسية، ويعد ذلك ضرورى، بحسب راجان باتيل، نائب رئيس جوجل للهندسة والمسؤول عن البحث والعدسة.

وبالنقر على الزر المجازر لزر البحث الصوتى إلى البحث عن أى صورة باستخدام جوجل "Lens"، يمكنك أيضًا سحب صورة هنا أو تحميل ملف، والذى سينقل المستخدم إلى صفحة النتائج، وتتوفر أمامه أدوات المطابقة المرئية والترجمة والنصوص.