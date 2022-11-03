توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.. مفاجآت سعيدة ونصائح مهمة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

تخلص من القلق والتوتر لتؤدى عملك كما يجب، وحافظ على علاقة هادئة ومستقرة مع شريك حياتك.

الثور

امضى فى طريقك ولا تنظر ورائك لتحقق ما تريد، وكن قدوة ومثل أعلى تفتخر به أسرتك وعائلتك.

الجوزاء

تعاون مع زملاء العمل واحرص على تحسين وضعك الوظيفى، وحسّن علاقتك بشريك حياتك وتحدث معه بشكل مستمر.

السرطان

ركز فى عملك واسعى وراء أهدافك، واحرص على إنهاء كافة المشكلات الأسرية والعائلية بحكمة.

الأسد

حاول تحسين أدائك فى العمل لترتقى لمكانة أفضل فيه، وقدم الدعم والمساندة لأفراد أسرتك.

العذراء

تماسك لتستطيع تخطى الصعوبات ولا تستسلم، واحرص على علاقة جيدة وقوية مع شريك حياتك يملئها التفاهم.

العقرب

اجتهد فى العمل وكن مبدعًا، وساعد أسرتك وعائلتك وواجه معهم الصعاب وكن دائمًا إيجابيًا معهم.

الميزان

جدد طاقتك واستعيد نشاطك وحافظ على شغفك فى العمل، وقلل نفقاتك وحاول تحسين مستواك المادى من أجل أسرتك.

الجدى

كن مرنًا لتتعامل مع التغيرات التى قد تطرأ فى العمل وتعامل مع الأمور "واجه لا تنسحب"، واهتم أكثر بشريك حياتك وانصت له.

القوس

لا ترفع الراية البيضاء أبدًا فإذا سقط قم أقوى وأكثر بئسًا لتحقق أحلامك، وشارك أفراد أسرتك والعائلة فى الامور المختلفة وقدم لهم النصيحة واعطيهم من خبرتك.

الحوت

طّور من مهاراتك واستغل إمكانياتك لتكن أفضل فى عملك، واخرج فى نزهة أو اقضى وقتًا لطيفًا مع أسرتك.

الدلو

كوّن علاقات طيبة مع زملاء العمل فهذا فى مصلحة الجميع، وأسرتك دائمًا فى حاجة إليك لا تتركهم وتحمل معهم الصعاب.