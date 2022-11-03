وأوضحت شركة صناعة السيارات أن بعض طرازات "سانتا فى سبورت" موديل 2018 يجب إيقافها بعيدًا عن السيارات والمبانى الأخرى حتى يتم إصلاحها كجزء من عملية استدعاء.
وتحتوى هذه السيارات على مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة حاسوب، والتى يمكن أن تتعطل وتؤدى إلى حدوث ماس كهربائى، ما يزيد من خطر نشوب حريق.
ولم يتم تضمين ذلك فى عمليات الاستدعاء فى فبراير لأكثر من 350 ألف سيارة لنفس المشكلة.
ومن المفترض أن يتم استبدال صمام كهربائى بآخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق.
وسيتم إخطار مالكى السيارات بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارًا من 26 ديسمبر.
وأشارت هيونداى فى الوثائق المنشورة الثلاثاء من قبل الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إلى إن لديها 4 تقارير عن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة فى الاستدعاءات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيونداى تستدعى 44 ألف سيارة رياضية فى أمريكا لسبب خطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.