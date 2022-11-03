هيونداى تستدعى 44 ألف سيارة رياضية فى أمريكا لسبب خطير

جدة - نرمين السيد - طلبت شركة هيونداى من مالكى ما يزيد عن 44 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض نوع "إس يو فى" فى الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف السيارات فى الهواء الطلق، لأن النيران قد تشتعل فيها حتى لو كانت المحركات متوقفة.





وأوضحت شركة صناعة السيارات أن بعض طرازات "سانتا فى سبورت" موديل 2018 يجب إيقافها بعيدًا عن السيارات والمبانى الأخرى حتى يتم إصلاحها كجزء من عملية استدعاء.

وتحتوى هذه السيارات على مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة حاسوب، والتى يمكن أن تتعطل وتؤدى إلى حدوث ماس كهربائى، ما يزيد من خطر نشوب حريق.

ولم يتم تضمين ذلك فى عمليات الاستدعاء فى فبراير لأكثر من 350 ألف سيارة لنفس المشكلة.

ومن المفترض أن يتم استبدال صمام كهربائى بآخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق.

وسيتم إخطار مالكى السيارات بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارًا من 26 ديسمبر.

وأشارت هيونداى فى الوثائق المنشورة الثلاثاء من قبل الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إلى إن لديها 4 تقارير عن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة فى الاستدعاءات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.