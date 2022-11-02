خطوات استخراج كعب عمل مميكن (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأتاحت وزارة القوى العاملة إمكانية استخراج كعب عمل مميكن، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، تسهيلا على المواطنين. خطوات استخراج كعب عمل مميكن ادخل إلى الموقع الإلكترونى لـ وزارة القوى العاملة:

https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register

https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register

- اختر تسجيل راغبى العمل

- اختر تسجيل راغبى العمل

- بعد ذلك اختر التسجيل لأول مرة إذا لم تسجل على المنظومة من قبل

- بعد ذلك اختر التسجيل لأول مرة إذا لم تسجل على المنظومة من قبل

- قم بإدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل أو كعب عمل

- اضغط حفظ ومتابعة

- قم بإدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل أو كعب عمل - اضغط حفظ ومتابعة

- توجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل

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