ومعظم الكويكبات بهذا الحجم مكتشفة فى الأساس، بحسب العلماء، لكن هذا الكويكب كان حتى الآن مختبئًا فقى وهج الشمس، ما صعب بشدة اكتشافه.
وأشار سكوت شيبارد، عالم الفلك فى معهد كارنيجى للعلوم، إلى أن هذا الكويكب المسمى "AP72022" "يعبر مسار الأرض"، ما يجعله جسمًا فلكيًا ذا خطر محتمل، ورغم ذلك طمأن شيبارد بأن الكويكب لا يهدد فى الوقت الحالى بضرب الأرض، لأنه يظل "بعيدًا للغاية" عندما يعبر مدار كوكبنا.
ويأتى التهديد من كون مسار هذا الكويكب شأنه فى ذلك شان أة كويب آخر، سيتعدل ببطء بسبب قوى الجاذبية التى تمارسها عليه، لا سيما من الكواكب، لذلك يصعب القيام بأى توقعات على المدى الطويل للغاية.
ولفتت المختبرات "NOIRLab" الأمريكية التى تدير عدة مراصد، فى بيان، إلى أن هذا الكويكب هو "أكبر جسم ذى خطر محتمل على الأرض تم اكتشافه فى السنوات الثمانى الماضية.
ويستغرق هذا الكويكب القريب من الأرض 5 سنوات للدوران حول الشمس، وهو الآن على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض فى أقرب نقطة له.
ولهذا فإن الخطر لا يزال افتراضيًا بشدة، لكن فى حالة حدوث تصادم، فإن كويكبًا بهذا الحجم سيكون له تأثير مدمر على الحياة كما نعرفها، وبحسب شيبارد، فمن شأن الغبار الذى سيصب فى الغلاف الجوى فى هذه الحالة أن يحجب ضوء الشمس، ويبرد الكوكب ويسبب انقراضًا جماعيًا للأجناس، وفقًا لإذاعة "مونت كارلو الدولية".
وصاحب هذا الاكتشاف تلسكوب فيكتور م. بلانكو فى تشيلى، وأداة DECam التى طورت فى الأساس لدراسة المادة المظلمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قد يصدم الأرض فى المستقبل.. علماء يكتشفون كويكبا يشكل خطرا على البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.