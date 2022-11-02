قد يصدم الأرض فى المستقبل.. علماء يكتشفون كويكبا يشكل خطرا على البشرية

جدة - نرمين السيد - كشف علماء الفلك أنهم اكتشفوا كويكبًا يبلغ حجمه حوالى 1.5 كيلومتر بالقرب من الأرض، قد يصطدم بالأرض فى المستقبل البعيد، ويتسبب فى دمار على مستوى العالم، لكنه لا يسزال بعيدًا للغاية.





ومعظم الكويكبات بهذا الحجم مكتشفة فى الأساس، بحسب العلماء، لكن هذا الكويكب كان حتى الآن مختبئًا فقى وهج الشمس، ما صعب بشدة اكتشافه.

وأشار سكوت شيبارد، عالم الفلك فى معهد كارنيجى للعلوم، إلى أن هذا الكويكب المسمى "AP72022" "يعبر مسار الأرض"، ما يجعله جسمًا فلكيًا ذا خطر محتمل، ورغم ذلك طمأن شيبارد بأن الكويكب لا يهدد فى الوقت الحالى بضرب الأرض، لأنه يظل "بعيدًا للغاية" عندما يعبر مدار كوكبنا.

ويأتى التهديد من كون مسار هذا الكويكب شأنه فى ذلك شان أة كويب آخر، سيتعدل ببطء بسبب قوى الجاذبية التى تمارسها عليه، لا سيما من الكواكب، لذلك يصعب القيام بأى توقعات على المدى الطويل للغاية.

ولفتت المختبرات "NOIRLab" الأمريكية التى تدير عدة مراصد، فى بيان، إلى أن هذا الكويكب هو "أكبر جسم ذى خطر محتمل على الأرض تم اكتشافه فى السنوات الثمانى الماضية.

ويستغرق هذا الكويكب القريب من الأرض 5 سنوات للدوران حول الشمس، وهو الآن على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض فى أقرب نقطة له.

ولهذا فإن الخطر لا يزال افتراضيًا بشدة، لكن فى حالة حدوث تصادم، فإن كويكبًا بهذا الحجم سيكون له تأثير مدمر على الحياة كما نعرفها، وبحسب شيبارد، فمن شأن الغبار الذى سيصب فى الغلاف الجوى فى هذه الحالة أن يحجب ضوء الشمس، ويبرد الكوكب ويسبب انقراضًا جماعيًا للأجناس، وفقًا لإذاعة "مونت كارلو الدولية".

وصاحب هذا الاكتشاف تلسكوب فيكتور م. بلانكو فى تشيلى، وأداة DECam التى طورت فى الأساس لدراسة المادة المظلمة.