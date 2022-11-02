بعد فشلها.. جوجل تغلق خدمة الدردشة Hangouts

وتعتبر تلك المرة الثانية خلال عامين التى فيها إغلاق أحد التطبيقات جوجل الشهيرة، إذا أعلنت فى أغسطس من العام الماضى إعلاق تطبيق أندرويد أوتو.
وألغت "جوجل" تطبيق "هانج أوتس" للدردشة لنظامى أندرويد و iOS فى يوليو، وعرضت على المستخدمين تحويلهم إلى تطبيق "جوجل شات" المستقل أو تجربة الدردشة داخل "Gmail".
وأوضح موقع "TechCrunch"أن الإصدار الأخير من خدمة المراسلة Hangouts للويب سيتم الآن أيضًا التخلص منه نهائيًا، بحسب "العربية".
وعند وصول المستخدمين إلى موقع Hangouts على الويب، قد تظهر لهم رسالة مفادها: "اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، ستعيد Hangouts على الويب التوجيه إلى الدردشة على الويب، نوصى بالانتقال إلى دردشة جوجل الآن.
وأشارت جوجل سابقًا إلى أن أولئك الذين يرغبون فى الاحتفاظ بنسخة من بيانات هانج أوتس الخاصة بهم سيتعين عليهم استخدام أداة Takeout قبل أن تختفى الخدمة نهائيًا.
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