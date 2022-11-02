«توان توان».. قصة دب باندا نزع فتيل الأزمة بين الصين وتايوان

جدة - نرمين السيد - ووصل الخبيران أمس، بعد أن اعتلت صحة "توان توان" فى حديقة حيوان تايبيه، والذى يشتبه فى إصابته بورم خبيث فى المخ.

وجاء "توان توان" ورفيقته "يوان يوان" إلى الحديقة عام 2008 كهدية خلال فترة تقارب العلاقات بين الصين وتايوان التى انشقت عن البر الرئيسى وسط حرب أهلية فى 1949.

وغالبًا ما تظهر استطلاعات الرأى رفض التايوانيين لمطلب الصين بالاتحاد السياسى بين الجانبين، ويفضلون وضع الاستقلال القائم بدلًا منه، وفقًا لما نقلته "سكالى نيوز عربية".

وترسل الصين حيوانات باندا إلى خارج البلاد كبادرة حسن نية، لكنها تحتفظ بملكية الحيوانات وأى صغار تولد لها، والحيوانات موطنها الأصلى جنوب غرب الصين، وهى رمز غير رسمى للدولة.

وتم إجراء مسح لـ "توان توان"، وأظهر نمو الأورام على مخه فى علامة على "تطور سريع للمرض"، بحسب ما ذكرته حديقة الحيوان فى بيان.

وأشارت إريك تساو، المتحدث باسم الحديقة إلى أن الخبيران وافقا على تأجيل جراحة بناء على ردة الفعل المحتملة للباندا تجاه التخدير، ومكان المنطقة المصابة.

والخبيران وو هونجلين ووى مينج لديهما خبرة طويلة فى العمل مع صحة وإنجاب حيوانات الباندا فى قاعدة أبحاث رئيسية للباندا فى وولونج بسيشوان فى الصين.