خطر يهدد الحيتان الزرقاء.. دراسة حديثة تكشف الأسباب (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدراسة أن التلوث المنتشر فى كل مكان يشكل خطرا أكبر على أكبر حيوان فى العالم، مما كان يعتقد سابقا.

وعثر العلماء على شظايا البلاستيك الصغيرة فى كل مكان من أعمق المحيطات إلى أعلى الجبال، وحتى داخل الأعضاء البشرية.

قالت شيريل كاهانى روثرت، الباحثة فى جامعة ولاية كاليفورنيا، والمؤلفة الأولى للدراسة: "إنها تشبه فى الأساس ساعة Apple Watch، على ظهر حوت".

وقالت كاهانا روثرت، إن الحيتان تتغذى فى الغالب على أعماق تتراوح بين 50 و250 مترا، وهى موطن لأكبر تركيز من البلاستيك الدقيق أسفل الماء.

وقالت الدراسة إن أكبر حيوان يعيش على الأرض من المحتمل أيضا أن يكون أكبر مستهلك للبلاستيك الدقيق، حيث يأكل ما يصل إلى 43.6 كيلوجراما فى اليوم، وهناك 99 فى المائة من المواد البلاستيكية الدقيقة وصلت إلى الحيتان لأنها كانت بالفعل داخل فرائسها.

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وأكدت كاهانا روثرت بأن هذا الأمر مقلق لأن البشر يأكلون تلك الفريسة.