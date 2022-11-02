مرصد القطامية الفلكى يكشف أقوى وألمع وميض لأشعة جاما (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول رصد التلسكوب الفلكى بمرصد القطامية واحدة من أقوى الانفجارات النجمية وأشدها سطوعا على الإطلاق.





وأفاد التقرير بأن فريق بحثى من قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قام برصد هذه الظاهرة النادرة باستخدام التليسكوب الفلكى بمرصد القطامية، خلال عدة ليال وقاموا بحساب القياسات واﻷقدار الضوئية له بدقة عالية، وهو ما أدى إلى إشادة العديد من الجهات العلمية الدولية المتخصصة، بدقة أرصاد منظار القطامية الفلكى.

وأشار التقرير إلى أنه صدر عن هذا الانفجار، وميض لأشعة جاما وهو أقوى وألمع وأطول وميض يتم تسجيله حتى الآن، فبمجرد اكتشاف ورصد هذا الانفجار باستخدام التلسكوبات الفضائية فى نطاق أشعة جاما والإعلان عنه، اتجهت العشرات من التلسكوبات الأرضية والفضائية لرصد الانفجار فى النطاقات الطيفية المختلفة "الأشعة السينية، الضوء المرئى، الأشعة تحت الحمراء، الأشعة الراديوية"، لمراقبة هذا الحدث ورصد التوهج الناتج عنه وتحديد مكانة بدقة، وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم "Gamma Ray Burst - GRB221009A"، ويقدر علماء الفلك أن مصدر GRB221009A هو انفجار لنجم حدث على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض، وتعد هذه المسافة قريبة نسبيا مقارنة بالمسافات الفلكية اﻷخرى.

ونوه التقرير إلى إشارة علماء الفيزياء الفلكية فى تقديراتهم إلى أن هذه الانفجارات، ناتجة عن موت نجوم عملاقة، يزيد حجمها عن حجم الشمس بثلاثين ضعفا، حيث يحدث هذا الانفجار فى نهاية دورة حياة النجم التى تبلغ مليارات السنين، حيث يتحول النجم الذى تفوق كتلته كتلة الشمس فى نهاية حياته إلى نجم أكبر حجما، ونتيجة لاختلال التوازن الهيدروستاتيكى لهذا النجم يحدث الانفجار وينهار النجم على نفسه، ويشكل نجما نيوترونيا أو ثقبا أسودا.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصدر العديد من الأوراق البحثية خلال الأشهر المقبلة حول جميع جوانب هذا الحدث المرصود بعناية فى النطاقات الطيفية المختلفة، حيث يسعى علماء الفلك ومن بينهم الفلكيين المصريين لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة التى تحدث مرة واحدة فى العمر، وتساهم هذه اﻷرصاد المختلفة فى الإجابة عن بعض الاسئلة الأساسية المتعلقة بمثل هذه الانفجارات، وكذلك تكوين الثقوب السوداء واختبار وتطوير النماذج والنظريات الفيزيائية الخاصة بها.

الجدير بالذكر أنه لوحظ حدوث اضطراب مفاجئ فى الغلاف الجوى المتأين للأرض "بالقرب من مدينة مانشستر، المملكة المتحدة" بالتزامن مع الكشف عن GRB221009A بسبب الأشعة السينية السريعة وأشعة جاما، حيث تأين الغلاف الجوى العلوى وحدث تعديل لخصائص الانتشار الراديوى فى الحيز الموجود بين الأرض وطبقة الأيونوسفير، ولكن لا يوجد تأثير من هذا الانفجار على الحياة على سطح اﻷرض، حيث يقوم الغلاف الجوى للأرض بامتصاص هذا النوع من الأشعة الضارة.