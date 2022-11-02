مبادرة المتحدة للطفل.. كيف تعلم ابنك العطاء؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وينصح خبراء التربية بضرورة أن يلمس الطفل أولا مساعدة والدين للآخرين، حيث أن التربية بالقدوة هى أكثر الأساليب نجاحا. ويجب السماح للأطفال بالمشاركة فى المشاريع الخيرية المناسبة، التى تتفق مع قدراتهم ومراحلهم السنبة المختلفة. ولحديث الوالدين مع الأطفال عن المحتاجين وأهمية العطاء، دور كبير فى تعزيز مفهوم العطاء والبذل للغير. وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادراتها للرقى بالإنسان وتطوير وتنمية الحياة المجتمعية.

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