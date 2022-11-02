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جدة - نرمين السيد - وعرف عن كلوم، هوسها الدائم فى الاحتفال بعيد الهالوين كل عام، فبعد ارتدائها أزياء سخيفة مثل Fiona من Shrek أو آكلى لحوم البشر، ظهرت هذا العام فى زى "دودة" الذى أخفى كل جسمها ووجهها وغرقت بجسد دودة حمراء مخيفة فى حفل الهالوين الذى أقيم فى Sake No Hana فى نيويورك.
وشاركت هايدى كلوم، جمهورها على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو توضح من خلاله كيفية تحضيرها لإطلالة الهالوين، وظهر معها زوجها توم كوليتز الذى اختار إطلالة صياد قد شوهت إحدى عينيه، ليكمل القصة التى بدأتها زوجته ويقوم بتعليق هايدى كلوم بسنارة صيد السمك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجمة عالمية تتنكر فى شكل «دودة» احتفالا بالهالوين (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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