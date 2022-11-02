دعم الثقافة والتراث المغربى فى أسبوع الموضة بمراكش (صور) 

جدة - نرمين السيد - اختار القائمون على أسبوع الموضة المغربى مدينة مراكش كوجھة للحدث، رغبة منهم فى جعل المدينة الحمراء قبلة للموضة المغربية والشرقية على الصعيد العالمى.

وتألقت أغلب العارضات بروائع "القفطان" المغربى، الذى ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية، فى إشاعة الخبرات المغربية والشرقية على الصعيد العالمى.

لقصار القامة.. ملابس خاصة أنيقة فى أسبوع الموضة بـ لندن جاء هذا الحدث بمشاركة العديد من مشاهير المغرب فى مجال الموضة العالمية.

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