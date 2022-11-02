طاقة جديدة من الفضاء.. هل تساعد فى تلبية احتياجاتنا؟ (صور) 

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وتتمتع هذه الأقمار الصناعية الضخمة بأشعة الشمس، وتحولها إلى طاقة وتنقلها إلى الأرض، لتغذى شبكة الطاقة.
ومن المقرر أن يحدد المشروع المقترح، المعروف باسم سولاريس، ما إذا كانت الفكرة يمكن أن تساهم فى وضع آمن للطاقة المستقبلية فى أوروبا - أو ما غير ذلك، وربما يمكن تنفيذ هذه الفكرة بحلول عام 2035.
وتعمل مبادرة الطاقة الفضائية على مشروع يسمى "كاسيوبيا - Cassiopeia"، يقوم على خطة لوضع كوكبة من الأقمار الصناعية الكبيرة جدا فى مدار أرضى مرتفع.
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