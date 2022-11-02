الأمير وليام يحث العالم على العمل لإنقاذ الحياة البرية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - حث ولى العهد البريطانى الأمير وليام، العالم على الاستمرار فى التركيز على إنقاذ الحياة البرية فى إفريقيا على الرغم من التهديدات التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.





وقال أمير ويلز، فى خطاب ألقاه مساء أمس فى حفل توزيع جوائز "تاسك كونسرفيشن" الخاصة بالحماية البيئية: "إننا نعيش فى أوقات مضطربة ومن السهل جدا إغفال مدى أهمية الاعتناء بالطبيعية".

وأضاف: "يجب أن نظل مركزين على الاستثمار فى الطبيعة والبيئة، وحمايتها للأجيال القادمة.. وألا نترك العمل إلى أطفالنا وأحفادنا، ونعتذر عن افتقارنا إلى العمل الجماعى".

وتابع: "يجب علينا جميعا بذل المزيد من الجهد لدعم أولئك الذين يدعمون الطبيعة فى عالمنا".

يشار إلى أن الأمير وليام هو الراعى الملكى لجمعية "تاسك ترست" الخيرية للحفاظ على البيئة الإفريقية منذ عام 2005، والتى تشرف على المشاريع المجتمعية التى تتيح للسكان المحليين أن يصبحوا أكثر ثراء من المشاريع السياحية وغيرها من الأعمال التى تحافظ على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

الأمير وليام وعائلته ينتقلون إلى كوخ أديليد «المتواضع»

وأبلغت بعض الدول الإفريقية التى تعتمد على السياح القادمين لرؤية حياتهم البرية عن زيادة فى الصيد الجائر وزيادة المخاطر على الأنواع المهددة بالانقراض مثل الفيلة ووحيد القرن حيث يكافح السكان المحليون للتعامل مع انخفاض أعداد الزوار وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.