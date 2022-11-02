فيديو صادم.. ثعبان يبتلع غزالا فى ثوان

جدة - نرمين السيد - تمت مشاركة المقطع على موقع "إنستجرام" حيث يظهر الثعبان وهو بلتهم فريسته بسرعة، مما ترك العديد من المستخدمين فى حالة صدمة.
لم يذكر حساب إنستجرام الذى شارك الفيديو تاريخ أو موقع المقطع، فيما أشار العديد من المستخدمين إلى أنه ثعبان بورمى، أحد أكبر الثعابين على هذا الكوكب.
نشر مستخدمو "إنستجرام" المصدومون وابلًا من التعليقات على الفيديو، وعلق أحد المستخدمين "أنا أكره الثعابين حقًا".
الفيديو، الذى تم تحميله قبل أسبوع، حصد أكثر من 28 ألف إعجاب ومئات الآلاف من المشاهدات.
وتعد الثعابين البورمية من الحيوانات آكلة اللحوم، وتتغذى فى الغالب على الثدييات والطيور الصغيرة، ولكن تم العثور على بعضها يصطاد أغذية أكبر مثل الخنازير أو الماعز.
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