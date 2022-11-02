استقالة اثنين من كبار المسؤولين فى «آبل»

جدة - نرمين السيد - ينضم الاثنان إلى "إيفانس هانكى"، نائب رئيس "آبل" المسؤول عن التصميم الصناعى، والذى يخطط للمغادرة، حيث أفاد إعلان تم إصداره مسبقًا فى عام 2019، بأن إيفانز سيغادر.

كانت آنا ماتياسون تقود متجر "آبل" عبر الإنترنت بينما كانت مارى ديمبى تدير التكنولوجيا التى تدير هذا المتجر، بالإضافة إلى خدمات "آبل" والتصنيع.

وتشير التقارير إلى أنه بعد خروج الاثنين، ستعتنى كارين راسموسن بقسم البيع بالتجزئة المضمّن، ومع ذلك، لم تعلن شركة آبل حتى الآن عمن سيحل محل ديمبى.

وكما لاحظت بلومبرج، أن شركة آبل تقدم عطاءات لثلاثة على الأقل من نواب رئيسها فى الأسابيع والأشهر المقبلة.

كانت هانكى قد أعلنت فى وقت سابق أنها ستترك الشركة بحلول أبريل 2023. وفى وقت سابق، تركت جين هورفاث، كبيرة مسؤولى الخصوصية فى شركة "آبل"، شركة التكنولوجيا العملاقة وانضمت إلى شركة محاماة.

هناك نوع من الحركة المزدحمة بين كبار قادة "آبل" مؤخرًا، حيث قامت الشركة أيضًا بفصل تونى بليفنس - نائب رئيس المشتريات لإدلائه بتصريحات مسيئة فى فيديو على "تيك توك".

أثار موظفو "آبل" الأمر مع قسم الموارد البشرية فى "آبل"، وأعقب ذلك تحقيق من قبل الشركة، وتمت مشاركة مقطع فيديو "تيك توك"، الذى ورد فيه بيان بليفنس، مع موظفى "آبل" وبعض مورديها المهمين.