اختراق موقع البريد الملكى البريطانى وتسرب معلومات العملاء

جدة - نرمين السيد - وحدث خلل فى موقع البريد الملكى بخدمة "Click & Drop" مما أدى إلى رؤية بعض العملاء طلبات وتفاصيل مستخدمين آخرين، بحسب ما ذكره موقع "سكاى نيوز".
وأوضحت شركة خدمات البريد أنه كإجراء وقائى، أوقفنا الوصول إلى "Click & Drop" مؤقتًا، كما أنهم يتعاملون مع المشكلة كأولوية قصوى.
وانتشرت شكاوى عديدة على موقع "تويتر" الثلاثاء، يبلغ فيها بعض المستخدمين عن رؤية تفاصيل طلبات أشخاص آخرين وبياناتهم.
وقال البريد الملكى البريطانى بعدها بحوالى ساعتين: "نحن نتفهم تمامًا ما حصل ونعتذر عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل".
وأضاف: "يعمل مهندسونا بجد قدر الإمكان لإعادة الموقع وتشغيله كما كان".
ولم يعرف بعد ما إذا كان موقع "البريد الملكى" البريطانى للاختراق، أم أن الأمر يتعلق ب، "خلل إلكترونى" ليس إلا.
وتعد "Click & Drop" خدمة شحن الطرود من "Royal Mail"، عن طريق دفع رسوم البريد عبر الإنترنت وجمع الطرود أو شحنها إلى موقع معين قبل إرسالها.
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