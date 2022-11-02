توقعات الأبراج الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. مفاجآت فى العمل وتحسن عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

ركز فى عملك فقط ولا تشتت انتباهك بأشياء غير هامة، وابحث عن شريك حياة به صفاته تتوافق مع صفاتك لتكون العلاقة مستقرة.

الثور

استغل الفرص حتى لا تندم فى المستقبل، وكن مؤثرًا بشكل إيجابى فى حياة أفراد أسرتك وعائلتك.

الجوزاء

رتب أولوياتك وابحث عن أفكار جديدة ومؤثرة فى العمل، وخصص وقتًا لشريك حياتك وانصت له جيدًا.

السرطان

تعاون مع زملاء العمل واستشير أصحاب الخبرة، واخرج فى نزهة أو رحلة مع الشريك أو الأسرة للتتحسن حالتك المزاجية.

الأسد

ادرس قراراتك جيدًا قبل اتخاذها واستمع لنصيحة من تثق بهم، والتقط أنفاسك وخذ قسطًا من الراحة لتواصل الطريق.

العذراء

انسى الماضى ولا تنس الدرس وتعلم من الأخطاء، وتعامل مع شريك حياتك بوضوح وشفافية.

العقرب

فكر جيدًا وتصرف بهدوء وتعامل مع الأمور بعقلانية، وحافظ على علاقة طيبة مع الأشخاص المحيطين بك.

الميزان

افرح بما حققته ولكن لا تكتفى واسعى للمزيد، وتحدث مع شريك حياتك وافتح له قلبك.

الجدى

لا تهمل عملك واجتهد لتحقق مكانة أفضل، واقضى وقتًا لطيفًا مع شريك حياتك.

القوس

انتبه فى عملك ولا تستسلم أو تترك أحد يعطلك، وقفدم النصيحة والدعم لأسرتك وعائلتك.

الحوت

ساعد زملائك على حل المشكلات فى العمل وساهم فى تطويره، وتبادل المشاعر الرومانسية والهدايا مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الدلو

كن مبدعًا فى عملك اتكن متميزًا، وحافظ على علاقة تفاهم بينك وبين شريك حياتك.