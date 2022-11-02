وأعلن إيلون ماسك قبل أيام، أن عملية توثيق الحسابات ستشهد تغييرات جذرية فى المستقبل.
وأوضح تقرير حديث أن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين "الموثقين" على دفع مبلغ اشتراك شهرى، للحفاظ على علاماتهم الزرقاء.
وتخطط تويتر حاليًا لفرض رسوم 19.99 دولارًا شهريًا للحسابات الموثقة، مقابل الاشتراك بخاصية "تويتر بلو" الجديدة، والحفاظ على علامة التوثيق، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وسيكون لدى المشتركين الموثقين بموجب الخطة الجديدة، 90 يومًا للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.
وهذا يعنى أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولارًا سنويًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للحفاظ على العلامة الزرقاء.. «تويتر» تخطط لفرض رسوم على الحسابات الموثقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.