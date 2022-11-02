للحفاظ على العلامة الزرقاء.. «تويتر» تخطط لفرض رسوم على الحسابات الموثقة

جدة - نرمين السيد - تعد علامات التوثيق الزرقاء فى حسابات تويتر، هى الدلالة الرسمية لمصداقية الحساب وحامل الحساب، ولكن المالك الجديد لشركة تويتر قد يقوم باقتطاع مبلغ مالى مقابل إبقائها.





وأعلن إيلون ماسك قبل أيام، أن عملية توثيق الحسابات ستشهد تغييرات جذرية فى المستقبل.

وأوضح تقرير حديث أن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين "الموثقين" على دفع مبلغ اشتراك شهرى، للحفاظ على علاماتهم الزرقاء.

وتخطط تويتر حاليًا لفرض رسوم 19.99 دولارًا شهريًا للحسابات الموثقة، مقابل الاشتراك بخاصية "تويتر بلو" الجديدة، والحفاظ على علامة التوثيق، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وسيكون لدى المشتركين الموثقين بموجب الخطة الجديدة، 90 يومًا للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.

وهذا يعنى أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولارًا سنويًا.