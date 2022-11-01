ربح 30 مليون دولار.. صينى يفوز بجائزة اليانصيب ويخفى الأمر عن زوجته!

جدة - نرمين السيد - وقرر رجل فى جنوب الصين الاحتفاظ بسرية جائزة اليانصيب البالغة 219 مليون يوان "29.9 مليون دولار" عن زوجته وطفله، لافتًا إلى أنه قلق من أن المكاسب قد تجعلها كسالى".
وأوضحت صحيفة "نانينج إيفننج نيوز" ان الرجل الذى تم التعرف عليه فقط على أنه السيد لى، ذهب بمفرده إلى مكتب اليانصيب فى نايننج، فى منطقة قوانجشى الجنوبية: لتسلم بجائزته.
وأشار الرجل إلى أنه لم يخبر زوجته وطفله خوفًا من أنهم سيكونون مرتاحين جدًا ولن يعملوا بجد فى المستقبل.
وتبرع الرجل بمبلغ 5 ملايين يوان للأعمال الخيرية، وقال إنه لم يقرر ما سيفعله بالباقى، وهو حصل على 171.6 مليون يوان بعد خصم الضرائب.
وذكرت صحيفة نانينج أن الرجل اشترى التذكرة الفائزة فى متجر فى ليتانج، وهى بلدة يقطنها حوالى 120 ألف شخص شرقى نانينج، عاصمة المنطقة.
فى اليوم التالى بعد أن أدرك فوزه، توجه بالسيارة إلى مدينة أكبر لتقديم التذكرة الفائزة فى مقر اليانصيب.
وقال: "لم أن إلا فى فندق لأنىى كنت أخشى الخروج وفقد تذكرة اليانصيب".
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