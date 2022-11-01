جدة - نرمين السيد - ونشر إيلون ماسك تغريدة أمس الإثنين استطلاعًا للرأى يسأل عما إذا كان يجب أن يعيد Vine، وصوت حوالى 70% من مجموع 4 ملايين مشارك بـ"نعم".
وكانت شركة تويتر قد استحوذت على تطبيق الفيديو Vine فى عام 2012، والذى كان قبل عصر تيك توك، وكان يحظى على شعبية كبيرة، توقف استخدام التطبيق ببطء، وانتهى الأمر بتويتر بإغلاقه فى عام 2016، وتم تصميم Vine للسماح للمستخدمين بالتقاط ومشاركة مقاطع فيديو متكررة مدتها 6 ثوان.
وقد تنافس النسخة المعتادة من Vine مع تطبيق الفيديو الشهير تيك توك، وتم إخبار مهندسى تويتر بفحص قاعدة كود Vine، والتى لم تتغير منذ إغلاقها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سيطرته على تويتر.. إيلون ماسك يخطط لتشغيل تطبيق الفيديو «Vine» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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