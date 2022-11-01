بعد 48 عاما من الجريمة البشعة.. تحديد هوية «سيدة الكثبان الرملية» بأمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى" والقضاء الأمريكى، تحديد هوية المرأة التى عثر عليها مقتولة، بعد مرور 48 عامًا على العثور على جثتها فى شاطئ الساحل الشرقى للولايات المتحدة.





ولم يعثر على القاتل الذى ارتكب جريمته فى عام 1974، كما لم يتوم وقتها تحديد هوية القبيلة.

إلا أن السلطات الأمريكية أعلنت أن المرأة التى كانت تعرف إعلاميًا بـ "سيدة الكثبان الرملية"، هى روث مارى تيرى من ولاية تينيسى، وكانت تبلغ 37 عامًا عند وفاتها.

وأوضح عميل "إف بى آى" الخاص فى منطقة بوسطن جو بونافولونتا، "كانت روث ابنة وأختا وخالة زوجة وأما"، مناشدًا أى شخص لديه "أية معلومات" عن القضية إبلاغ السلطات عنها.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالى مذكرة بحث عليها 4 صور قديمة للضحية بالأسود والأبيض والبنى الداكن.

وتابع بونافولونتا: "ندرك أنه رغم تحديدنا روث على أنها ضحية جريمة القتل المروعة هذه، فذلك لن يخفف من آلام تم إخطارها بالأمر أخيرًا.

وعثر على روث مارى تيرى ميتة فى 26 يوليو 1974، وهى عارية وملقاة على الكثبان الرملية على شاطئ فى بروفينستاون فى كيب كود، وهو قطاع من الأرض فى المحيط الأطلسى يستقطب زائرين كثيرين خلال الصيف.

وبحسب التحقيقات فى ذلك الوقت، قُتلت الضحية بضربة فى الرأس، ربما قبل أسابيع من العثور على جثتها.

وقال بونافولونتا إن جثة الضحية كان بلا يدين، مرجحًا أن يكون "القاتل بترهما للحؤول دون التعرف هليها ببصمات أصابعها، ورأسها كان شبه مقطوع عن جسدها، ولم يعثر على سلاح بالقرب من الضحية.

ووفق مكتب التحقيقات الفدرالى، فشلت السلطات فى تحديد هوية الضحية على الرغم من استطلاعات أجرتها فى الأحياء المجاورة، ودراسة "الآلاف" من ملفات الأشخاص المفقودين، وتقنيات إعادة بناء الوجه، والصور المركبة، والكثير من عمليات نبش الجثث.

وبفعل التقنيات المعروفة باسم "علم الأنساب الجينى"، والتى تجمع بين أبحاث الحمض النووى والأنساب، وضع مكتب التحقيقات الفدرالى نهاية لغموض هوية الجثة.