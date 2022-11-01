لأول مرة فى مصر.. بث سينمائى مباشر لحفل موسيقى من أمريكا اللاتينية (صور) 

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وقامت فرقة الروك المحبوبة ببث جولتها العالمية "ميوزيك أوف سفيرز" الخاصة بها من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لدور السينما فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك السعودية، الامارات، عمان، البحرين ولبنان.
وأتاحت الفرصة للذين لم يحصلوا على فرصة لمشاهدة عرض "ميوزيك أوف سفيرز" الذى باع أكثر من 5.4 مليون تذكرة لحضور عرض خاص لليلة واحدة فقط متضمنا أبرز أغانى الفرقة الكلاسيكية وسط أجواء رائعة من الموسيقى وعروض الليزر والألعاب النارية والتصوير السينمائى، وذلك بفضل المخرج الحائز على جائزة BAFTA والمرشح لجائزة جرامى Paul Dugdale.
كما تميز هذا الحدث بعرض مباشر، هو الأول من نوعه لعضو فرقة "BTS"، الفنان الكورى الجنوبى "جين"، لأغنيته الجديدة The Astronaut، التى شاركت فى كتابتها فرقة "كولد بلاى".
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وخلال الفترة الممتدة من مارس وحتى الآن، تنقل أعضاء فرقة "كولد بلاى"، التى تضم "كريس مارتن"، و"غاى بيريمان"، و"جونى بوكلند"، و"فيل هارفى"، و"ويل شامبين"، فى كافة أرجاء أميركا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، وختموا جولتهم العالمية التى امتدت قرابة الـ8 أشهر، من خلال بث مباشر خاص من "بوينس آيرس"، والذى يعتبر أول بث سينمائى عالمى مباشر لحفل موسيقى، من نوعه فى أمريكا اللاتينية.
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