«نايل سات» تعلق على أنباء وقف بث قنوات عبر أقمارها

جدة - نرمين السيد - وأكدت إدارة الشركة أنه لا توجد بينها وبين هذه القنوات المشار إليها أية تعاقدات أو علاقات، موضحة أن هذه القنوات كان يتم بثها من خلال أقمار أخرى فى نفس الموقع المدارى.

وشددت شركة النايل سات أنه فى حالة اتخاذ أى قرار خاص بإيقاف بث أى قنوات فإنه سوف يتم إعلان ذلك بشكل مباشر مسبقًا قبل إيقاف البث.