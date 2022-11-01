جدة - نرمين السيد - وأكدت إدارة الشركة أنه لا توجد بينها وبين هذه القنوات المشار إليها أية تعاقدات أو علاقات، موضحة أن هذه القنوات كان يتم بثها من خلال أقمار أخرى فى نفس الموقع المدارى.
وشددت شركة النايل سات أنه فى حالة اتخاذ أى قرار خاص بإيقاف بث أى قنوات فإنه سوف يتم إعلان ذلك بشكل مباشر مسبقًا قبل إيقاف البث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «نايل سات» تعلق على أنباء وقف بث قنوات عبر أقمارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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