فى 60 ثانية.. سرقة حقائب تقدر بـ140 ألف دولار فى أمريكا (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشرطة أن الحادث وقع فى منطقة تجارية بالقرب من جامعة كاليفورنيا سان دييجو، ودخل اللصوص بعد الساعة السابعة مساء بقليل، وفقا لتحريات إدارة شرطة سان دييجو.

فى أقل من 60 ثانية، تمكنت المجموعة المكونة من 7 إلى 9 لصوص، من سرقة عشرات الحقائب ومغادرة المكان تماما دون وقوع أى خسائر بشرية.

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وقالت الشرطة بعد الواقعة، إن 70 حقيبة تم سرقتها يبلغ سعرها 140 ألف دولار، ولم يوضح فيديو السرقة ما إذا كانت مجموعة اللصوص مسلحة بأسلحة أم لا؟.