أخلاقنا الجميلة.. إماطة الأذى عن الطريق صدقة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة "أخلاقنا الجميلة"، يرصد هذا الإنفوجراف ضرورة إماطة الأذى عن الطريق.

وفى هذا الإطار شدد الأزهر الشريف على أن المسلم يجب أن يحمل الخير والبركة أينما ذهب، وكلما كان فى استطاعته تقديم النفع للغير فعل ذلك دون تردد، ولذلك فقد أمر النبى ﷺ بكل ما من شأنه أن يحقق هذا الأمر، ومن ذلك إزالة الأذى عن الطريق؛ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

وأوضح أن إماطة الأذى عن الطريق إزالة الأذى عن الطريق بابٌ من أبواب الخيرات، وموردٌ مِن مواردِ الصدقاتِ، وسَبيلٌ مِنَ السُّبلِ المُيسِّرة للطاعاتِ، وشعبة من شُعَبِ الإيمان.