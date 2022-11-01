بعد وفاته.. من هو الشيف أسامة السيد الذى نعاه رواد السوشيال ميديا؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - من هو الشيف أسامة؟

الشيف أسامة، يعد واحدا من أشهر الطهاة فى العالم العربى، وكان أول برامجه على الفضائيات "بالهنا والشفا"، بينما كان آخر برامجه "مع أسامة" على شاشة CBC سفرة، مرورا بعدد كبير من البرامج وأشهرها "مطبخ سى السيد، ومع أسامة أطيب"، وهى البرامج التى كانت تباع على شرائط فيديو كاسيت وقتها.





اسمه الحقيقى أسامة عبدالمحسن السيد، من مواليد 10 مارس 1957 ودرس بمعهد الفنادق بالقاهرة، وعقب تخرجه عمل بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل الثمانينيات، وبعدها شغل منصب نائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين"، وعمل فى عدد من التلفزيونات العربية منها التلفزيون السعودى والإماراتى على شاشة دبى.

آخر رسالة لـ الشيف أسامة

قبل شهر من وفاته، كتب الشيف أسامة لمتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "أحبائى، رجائى أن تتذكرونى فى يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن".

وتابع: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركونى بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسونى من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أننى مقصر فى التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبى وشوقى لكم وصعوبة التواصل فى الفترة الأخيرة".

الشيف أسامة وسعادة جمهوره

وأضاف الشيف أسامة: "منذ بدايتى من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعى كان هدفى أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".