نتفليكس تتجه لفرض مبلغ إضافى على مستخدميها (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - واجهت المنصة أول انخفاض على الإطلاق فى عدد المشتركين فى الربعين الأولين من هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية السلبية المستمرة، والنمو المتزايد المنافسة فى مساحة منصات البث عبر الإنترنت وزيادة الطلب على المحتوى.

لكن أحد أكثر الأسباب المقلقة وراء تراجع قاعدة المشتركين هو مشاركة كلمات المرور، وللتعامل مع هذا الموقف، ستفرض "نتفليكس" الآن رسومًا إضافية من المستخدمين لمشاركة كلمات المرور الخاصة بهم.

أعلنت "نتفليكس" أنها ستبدأ فى فرض رسوم إضافية على المستخدمين لمشاركة حساباتهم مع مستخدمين آخرين بحلول عام 2023، وستتم إضافة الرسوم إلى تفاصيل الفواتير فى شكل "أعضاء إضافيين".

لم تكشف "نتفليكس" بعد عن المبلغ الذى سيتم فرضه على المشتركين مقابل مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع مستخدمين آخرين، ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن الرسوم الإضافية ستتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات.

وفى الوقت نفسه، قدمت "نتفليكس" أيضًا أداة الترحيل الجديدة للمستخدمين الذين لا يرغبون فى دفع الرسوم الإضافية.

أداة الترحيل تتيح للأشخاص الذين يستخدمون حسابك نقل ملف تعريف - مع الاحتفاظ بالتوصيات المخصصة، ومحفوظات العرض، وقائمتى، والألعاب المحفوظة، والإعدادات الأخرى - عند بدء عضويتهم الخاصة.

أفادت التقارير بأن "نتفليكس" خسرت ما يقرب من 200 ألف مشترك مدفوع فى ربع مارس وما يقرب من 970.000 مشترك مدفوع فى ربع يونيو، ومع ذلك، فى تقرير إيرادات الربع الثالث، تم الكشف عن أن المنصة قد استعادت 2.41 مليون مشترك.

لزيادة الإيرادات، أعلنت "نتفليكس" أيضًا عن خطط أرخص مدعومة بالإعلانات، ومنها خطة "Basic with Ads" التى ستحتوى على 5 دقائق من الإعلان فى الساعة وستكون أرخص مقارنة بالخطط العادية.

على سبيل المثال، فى الولايات المتحدة، سيبدأ "نتفليكس" بسعر 6.99 دولار أمريكى فى الشهر (مقارنة بـ 9.99 دولارفى اليوم، وستكون هذه الخطط أرخص لكنها تقدم محتوى جيدًا.

سيتم إطلاق خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات على "نتفليكس" فى كندا والمكسيك فى 1 نوفمبر؛ وفى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فى 3 نوفمبر، وفى إسبانيا فى 10 نوفمبر.