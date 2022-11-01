خلى بالك.. 5 أسباب لـ وجود رائحة الشياط فى الغسالة

جدة - نرمين السيد - وهنا نستعرض أبرز الأسباب لوجود هذه الرائحة وكيفية التصرف وقتها..

وجود أسلاك منصهرة؛ نتيجة التحميل الزائد على الغسالة أثناء التشغيل، وبالتالى يجب إيقاف تشغيل الغسالة فورا، ونزع الفيشة من القابس.

وصول الكهرباء للسخان دون وصول الماء، حيث من الممكن أن تصل الكهرباء إلى السخان الموجود فى الغسالة دون أن تصل إليه الماء، وهنا تحدث رائحة الشياط ويجب فصل الكهرباء فورا وعدم التشغيل إلا بعد إصلاح العطل.

فى الغسالات العادية من الممكن أن يتسبب السير فى حدوث رائحة الشياط إذا لم يدور بشكل مناسب أو بحرية كاملة أو أن هناك حملا زائدا عليه فى الغسيل.

ارتفاع درجة حرارة محركات الغسالة؛ وهذا يحدث بسبب الأحمال الزائدة فى كميات الغسيل ما يجعل المحرك يبذل جهدا أكبر لتدوير المقاومة الميكانيكية ما يعمل على زيادة درجة حرارته وبالتالى وجود رائحة الشياط.



من الممكن أن يكون حزام حلة الغسالة الأوتوكاتيك لا يدور بشكل سليم وبه مشكلة وهذا أيضا يأتى نتيجة الأحمال الزائدة فى الغسيل، وبالتالى تخرج الروائح الكريهة أو رائحة الشياط، وهنا يجب إيقاف الغسالة فورا والاتصال بخدمة الصيانة؛حتى لا يتسبب ذلك فى تفاقم الأزمة أو ربما لا قدر الله، وجود حرائق.