المدير الأوحد.. إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر بالكامل ويفرض سيطرته

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير إعلامية، نقلًا عن بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إلى أن الملياردير إيلون ماسك قام بحل مجلس إدارة موقع "تويتر"، مما عزز سيطرته على الموقع الاجتماعى الشهير.





وأوضحت بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات، المنشورة على موقعها الرسمى، إلى أن ماسك أقدم على هذه الخطوة مباشرة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر، وذلك يوم 27 أكتوبر.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكى أن ماسك أصبح بذلك المدير الوحيد لشركة تويتر".

ولفتت الشركة إلى أعضاء مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور وبارج أجراوال وأميد كوردستانى وديفيد روزنبلات ومارثا لين فوكس وباتريك بيشيت وإيجون ديربان وفى فى لى وميمى أليمايهو، لن بيعملوا فى مجلس الإدارة بعد الآن.

ويأتى حل المجلس الإدارى ضمن سلسلة التغييرات التى أقدم عليها المليادير الأمريكى بعد استحواذه على الشركة الأسبوع الماضى، فى أعقاب مفاوضات استمرت 6 أشهر.

وفى اليوم الأول، من توليه زمام الأمور فى موقع التدوين المصغر، أقال ماسك عددًا من المدراء والمسؤولين التنفيذيين.

وسبق لماسك أن أطلق تصريحات توحى بأن رؤيته لتويتر تتمثل يجعلها منصة لحرية التعبير، ومشروعًا منتجًا من الناحية الاقتصادية شان كل باقى مشاريعه.

يذكر أن قيمة صفقة استحواذ ماسك على تويتر بلغت 44 مليار دولار.