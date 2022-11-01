توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.. نصائح فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

احرص على إنهاء كافة المشكلات فى العمل لتركز فى المهام الموكلة إليك، واهتم بشريك حياتك وانصت له وحافظ على استقرار العلاقة.

الثور

سيطر على أعصابك وكن هادئًا ولا تتسرع فى أى قرار، وقدم النصيحة لأسرتك وكن قريبًا منهم.

الجوزاء

انجز مهام العمل ولا تؤجل منها شيئًا حتى لا تتراكم عليك، واقضى وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك وأسرتك.

السرطان

اجتهد فى العمل ولا تنظر خلفك وواصل السير، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الأسد

كن إيجابيًا فى العمل واحرص على إنهاء المشاكل، واحتوى شريك حياتك.

العذراء

طّور من مهاراتك واستغل إمكانياتك لتصبح متميزًا، وانهى الخلافات بينك وبين شريك حياتك حتى لا تتأثر العلاقة.

العقرب

ابذل قصارى جهدك لتحقق أهدافك، واخرج فى نزهة مع شريك حياتك وأسرتك لتتخلص من الضغوطات قليلًا.

الميزان

ضع خطتك ورتب أولوياتك واكمل فى طريقك، واحرص على التفاهم والمودة فى العلاقة العاطفية.

الجدى

تعاون مع زملاء العمل وشاركهم الرأى، وتواصل مع عائلتك وتشاركوا فى الأمور المختلفة.

القوس

استشير أصحاب الخبرة واستمع إلى النصائح، وحافظ على علاقات جيدة مع المقربين منك.

الحوت

تعامل مع الأمور بعقلانية وتحكم فى انفعالاتك، وخذ قسطًا من الراحة لتلتقط أنفاسك حتى لو لوقت قليل.

الدلو

قلل من نفقاتك وحاول تحسين دخلك المادى وادخر فى أموالك، وحافظ على علاقة جيدة وهادئة مع شريك حياتك.