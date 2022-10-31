السرطان يغزو «الكريسماس» فى أستراليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبدأ أكثر من 65 مليون سرطان أحمر فى القيام برحلة سنوية عبر جزيرة الكريسماس فى مشهد لا يصدق، شمال غرب أستراليا، ويتوقع أن تكون أكبر هجرة منذ سنوات.
وسبقت بداية الحركة، سقوط الأمطار الذى كان يوم السبت، حيث يمكن لهذه الكائنات أن تتسلل لمسافة تصل إلى 20 كيلومتر إلى المحيط.
ورصدت فيديوهات التقطها السكان مشاهد لا تصدق لمئات السرطانات وهى تعبر الغابات والشوارع فى الجزيرة، بشكل كثيف، حيث تبدو وكأنها نهر أحمر.
وأوضح ديريك بول، مدير الكائنات المحلية فى جزيرة كريسماس، أن هناك بالفعل ملايين السرطانات بدأت بالهجرة، بحسب "آيه بى سى".
وتابع: "لقد مرت بضعة أيام فقط، لكن يبدو بالتأكيد أن هذه ستكون هجرة ضخمة"، مضيفًا: "لدينا عدد كبير جدًا من السرطانات تتحرك فى الجزيرة، لذا فإننا نراقب ذلك عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة"
وأشار بول إلى هناك أعدادًا أكبر بكثير من السرطانات مقارنة بالسنوات السابقة، ويقدر أن عددها قد تضاعف من "5 إلى 6 سنوات مضت"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وعزا ذلك إلى قمع النمل المجنون الأصفر فى الجزيرة، والذى كان يقتل السرطانات الحمراء بشكل روتينى عن طريق رشها بسائل حمضى قبل افتراسها.
عادة ما تبدأ الهجرة السنوية للسرطان الأحمر فى أكتوبر او نوفمبر مع أول هطول للأمطار فى موسم الأمطار.
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