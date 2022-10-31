«فيلا» لوحة مذهلة فى السماء ظهرت نتيجة انفجار نجم عملاق (صورة)

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جدة - نرمين السيد - والبقايا الظاهرة فى الصورة، والتى أطلق عليها اسم "فيلا"، تأتى بحجم 9 أقمار كاملة، وفقًا لموقع "سكاى نيوز".
ويعد فيلا واحدًا من بين أقرب بقايا الانفجارات النجمية العملاقة للأرض على بعد 800 سنة ضوئية.
وللمقارنة فإن أعمدة الخلق الأيقونية التى تمتصويرها بتفاصيل رائعة فى وقت سابق من هذا الشهر، تبعد 6500 سنة ضوئية عن الأرض.
وتم التقاط صورة فيلا بواسطة تلسكوب المسح VLT فى موقع مرصد بارنال التابع للمرصد الأوروبى الجنوبى فى تشيلى.
وتتميز كاميرا التلسكوب بـ 268 مليون بيكسل، ويمكنها التقاط صور من خلال عدة مرشحات للسماح بمرور الضوء بألوان مختلفة.
وعندما يحين وقت موت أكبر النجوم، غالبًا متا ينتهون فى انفجار ضخم يعرف باسم "سوبر نوفا".
وهذه الانفجارات كبيرة للغاية أنها ترسل موجات صدمة عبر الغاز المحيط، وتضغطه وتخلق هياكل معقدة تشبه الخيوط، كما يظهر فى صورة فيلا.
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