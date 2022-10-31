عاجل.. عطل يضرب إنستجرام

جدة - نرمين السيد - اشتكى عددًا من مستخدمى تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من تعطل الموقع لديهم، وعدم قدرتهم على الوصول لحساباتهم على التطبيق أو تصفحه، ويبدو أنها مشكلة فنية، وسط مخاوف من تعطله بشكل كامل، بحسب ما ذكره موقع "Downdetector" المتخصص فى الأخبار التقنية ورصد أعطال التطبيقات.





وكتب الحساب الرسمى لإنستجرام: "نحن ندرك أن البعض منكم يواجه مشكلات فى الوصول إلى حساب Instagram الخاص به"، "نحن نبحث فى الأمر ونعتذر عن الإزعاج"، وفقًا لما قالته صحيفة "Independent" الإنجليزية.

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