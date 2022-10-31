«إيسيسكو» تدعو إلى الاستثمار فى التحول نحو المدن الذكية والمرنة والمستدامة

جدة - نرمين السيد - دعت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" إلى الاستثمار فى التحول نحو المدن الذكية والمرنة والمستدامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمدن، والذى يأتى هذا العام تحت شعار: "مدينة أفضل، حياة أفضل".





تأتى المبادرة لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه مستقبل المدن والمناطق الحضرية، وإذكاء الوعى بضرورة الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تلكم التحديات، وأهمية بناء الشراكات والتعاون من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز المدن الخضراء.

ودعت الـ"إيسيسكو" الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى العمل المشترك للحفاظ على البيئة فى المدن، وتعزيز السياسات التنموية والبرامج الكفيلة بدعم سرعة التحول نحو المدن الذكية والمرنة والمستدامة، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، للمساهمة فى تحقيق العيش الكريم لجميع سكان هذه المدن، وتوفير الهواء النقى والمياه الصالحة للاستخدام، من خلال إعطاء الأولوية لتمويل القطاع البيئى.

وأضاف البيان أن منظمة الـ"إيسيسكو"، فى إطار رؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، وضعت خطة عمل طموحة لبرنامج المدن الذكية والمستدامة والمرنة فى دول العالم الإسلامى، لتعزيز هذه المفاهيم فى الدول الأعضاء، وحوكمة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستفادة من الطاقات المتجددة.

كما أكدت التزامها بتعزيز جهود دولها الأعضاء لبناء استراتيجيات تتوافق مع الممارسات الفضلى فى هذا المجال، والمساهمة فى تنسيق العمل المشترك لدعم الفئات الأكثر هشاشة داخل المدن، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع طموحة للمساعدة فى تبنى هذا المفهوم الجديد.