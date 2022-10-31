جدة - نرمين السيد - ونشرت سميرة سعيد، صورها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع ترويجها لأغنيتها الجديدة التى طرحتها قبل أيام وحازت نسب مشاهدات عالية بموقع "يوتيوب". وظهرت سميرة سعيد بإطلالة جذابة، وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية الضخمة حول رقبتها وخصرها لتخطف بها الأضواء. أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلى"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإكسسوارات ذهبية.. سميرة سعيد جذابة فى سيشن جديد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.