«الهالووين» وحكاية أشهر عيد للرعب فى العالم (صور) 

جدة - نرمين السيد - الكثير لا يعلم أن "الهالوين" نشأ كتقليد سنوى مع مهرجان إيرلندى قديم فى Samhain، عندما كان الناس يشعلون النيران ويرتدون الأزياء المرعبة لتخويف الأشباح والأرواح الشريرة.

وفى القرن الثامن، حدد البابا جريجوريوس الثالث 1 نوفمبر موعدا لتكريم جميع القديسين، وبعد فترة وجيزة، أدرج عيد جميع القديسين بعض تقاليد مهرجان Samhain.

عرفت الليلة التى تسبق يوم 31 أكتوبر بـAll Hallows Eve، عرفت فيما بعد باسم Halloween.

بمرور الوقت، تطور عيد الهالوين إلى يوم من الأنشطة مثل الخدع، ونحت الفوانيس، والتجمعات الاحتفالية، وارتداء الأزياء، وتناول الطعام والحلوى.

الرعب تحول إلى حقيقة.. الهالوين يحصد الأرواح فى كوريا الجنوبية (فيديو)

وقيل بإنه تم اختيار 31 أكتوبر من كل عام لأنه يمثل آخر يوم للصيف، قبل بدء الشتاء القاتم، وهو اليوم الذى يخرج فيه الأموات للأرض، وفقا لمعتقداتهم، بعد ذلك بدأ الأمريكان الاحتفال بهذه المناسبة وروجوا لها كثيرا فى أعمالهم السينمائية ليصبح "الهالوين" أشهر عيد للرعب فى العالم.